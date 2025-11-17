ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆହ୍ଵାନ, ବିଶ୍ଵକୁ ଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ଧମକ, ରୁଷ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ…
ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆହ୍ଵାନ, ବିଶ୍ଵକୁ ଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ଧମକ
Donald Trump: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥର ସାରା ବିଶ୍ଵକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଏଣିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦମାନେ ମସ୍କୋକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରୁଷ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି।”
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ବହୁତ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ଇରାନକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା
ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ବହୁତ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଥିରେ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରୁଛୁ । ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଥିରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ସାମିଲ ଅଛି।
କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏକ ବିଲ୍ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସଂସଦର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟିରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବସମ୍ମତ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି।
ଗ୍ରାହାମ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ରିଚାର୍ଡ ବ୍ଲୁମେନ୍ଥଲ ମିଳିତ ଭାବରେ “୨୦୨୫ ର ରୁଷିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଇନ” ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନରେ ପୁଟିନଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା।