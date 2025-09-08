“ରାଜି ନ ହେଲେ ପରିଣାମ ହେବ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର” ହମାସକୁ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଇସ୍ରାଏଲ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବେ ହମାସ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବା ଉଚିତ। ହଜାର ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।

By Jyotirmayee

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7) ଦିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ଗାଜାରେ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବା ଉଚିତ।

ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବେ ହମାସ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବା ଉଚିତ।

ଟ୍ରମ୍ପ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସକୁ ଗାଜାରେ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେଉ! ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ମୋର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ହମାସର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ମୋର ଶେଷ ଚେତାବନୀ, ଆଉ ନୁହେଁ! ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।”

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ

ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ହମାସ ନିକଟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ହମାସକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାକି 48 ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ବଦଳରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛି। ହମାସକୁ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କରିନଥିଲା।

ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ।

