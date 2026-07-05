“ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି”, ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ କାନ୍ଦିଲା ପୁରା ଇରାନ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ନୂଆ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିପାରିବେ। ହେଲେ, ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ।

ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଶବଦାହ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା।

ଇସଲାମିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କବର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍କନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ…

DA: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର,…

ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖକୁ କାହିଁକି ବଛାଗଲା:

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇରାନ ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖକୁ ବାଛିଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର ୨୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ।

ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ଅଂଶ ଭାବରେ, ସମାରୋହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୭ ଜୁଲାଇରେ ତେହେରାନର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ସହର କୋମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ୯ ଜୁଲାଇରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଶାଦରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଶେଷ ହେବ।

ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ଟ୍ରମ୍ପ କଣ କହିଲେ:

ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶବଦାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇରାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି।

ଶବଦାହ ସମୟରେ ଇରାନୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି।

ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଏଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ଲୁହ ହୋଇପାରେ।” ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଶବଦାହ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ମହଲତ ଦେଇଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ଇରାନକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ।

ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ। ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ମହଲତ ଦେଇଥିଲୁ।

ମୁଜତାବା ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବେନାହିଁ:

ଭାରତରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ ତାଙ୍କ ପିତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟତୁଲ୍ଲା ହାକିମ ଏଲାହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମକ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ମୋଜତାବାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍କନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ…

DA: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର,…

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ୍, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଚ୍ଚିନଙ୍କ…

ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲ୍,…

1 of 11,125