ଟାରିଫ୍ ଜାଗାରେ ଏବେ ନୂଆ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦେଲେ ଘୋଷଣା
ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ଲାନ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଅନ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଦେଶରୁ ଟାରିଫ୍ (ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ) ଶେଷରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ, ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଆମକୁ ଲୁଟୁଥଲେ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଦେଉଛନ୍ତି:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ସମୟ ସହିତ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବିଦେଶୀ ଶୁଳ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉନ୍ନତ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବ। ଏହା ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଏକ ବିରାଟ ବୋଝ ହଟାଇବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶହ ଶହ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।
“ମୁଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଶହ ଶହ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମହାନ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କରିଛି।”
“ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମକୁ ଲୁଟୁଥିବା ଦେଶମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଶହ ଶହ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି,” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ:
ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୬ ରେ ୬-୩ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା।
କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ (IEEPA) ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଚାର ଦିନ ପୂର୍ବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ।”
ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଛି:
ଟ୍ରମ୍ପ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଆଇନଗତ ନିୟମ” ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଜାରି ରଖିବେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ “ମୁକ୍ତି ଦିବସ” ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ନିଶା ଚାଲାଣ/ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂତନ ୧୦% ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।