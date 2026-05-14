ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନପିଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବ କି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ରାସ୍ତା? ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସର ବଡ଼ ବୟାନ
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶକ୍ତିର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 'ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍' ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
US President Donald Trump China Visit : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର (୧୪ ମେ, ୨୦୨୬) ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଶକ୍ତିର ମୁକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ପାଖରେ ଯେପରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନରହେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବେଜିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବିବୃତିରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ କହିଛି, “ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଫଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚୀନ ବଜାରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆମ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଚୀନ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସାମିଲ ରହିଛି।”
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଆମେରିକାର ଅନେକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଫେଣ୍ଟାନିଲ ପ୍ରିକର୍ସରର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ, ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକୀୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।”
ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଦାବି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ କହିଛି, “ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି କଥା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ ଏହି ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟର ସାମରିକୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରେ।”
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଉପରେ ଚୀନର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।