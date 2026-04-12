ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଲାନି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି, ରାଗରେ ଗର ଗର ଟ୍ରମ୍ପ! ଇରାନକୁ ଶୁଣାଇଲେ ଚରମବାଣୀ, ଯଦି ପରମାଣୁ ବମ୍…

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରାଗ ଝାଡ଼ିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶନିବାର (୧୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬) ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଇରାନ ସହିତ ୨୧ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନଥିବା ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଗରେ ଗର ଗର ହେଉଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି; ସେ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଏକ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଝାଡ଼ିଲେ: 

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର (୧୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ସହିତ ବୈଠକ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ରାତି ଚାଲିଥିଲା,​ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି। ମୁଁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବି ଏବଂ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇରାନ ତାର ପରମାଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ!”

ସେ କହିଥିଲେ, “ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକରେ ସହମତି ହୋଇଛି, ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ; କିନ୍ତୁ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏପରି ଅସ୍ଥିର, କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ।”

ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପୁରା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୋର ତିନି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧି, ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ, ଆବାସ ଆରାକଚି ଏବଂ ଅଲି ବାଘେରିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାର ମାନିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ; ଏବଂ ଯେପରି ମୁଁ ସର୍ବଦା କହି ଆସିଛି  ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଇରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ!”

