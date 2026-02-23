ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ, ଭାରତ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା ପ୍ରଗତିର ମହା ଦ୍ୱାର!
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଭାରତ ପାଇଁ ଫାଇଦା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଳ୍କକୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଘାତ ଆଣିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସେ ଏକ କଠୋର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନୂତନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଜାରି କଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ନିୟମ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏକ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଦେଶ ଗମ୍ଭୀର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିର ମହାନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା:
ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଏହି ଟିକସ ପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି, ଦୁଇ ଦେଶ ଏହାକୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ, ଏହି ହାରକୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହାକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଚୀନ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଚୀନ୍ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ତା’ର ଏକପାଖିଆ ନୀତି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି।
ବ୍ରିଟେନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି:
ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକସ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ମେକ୍ସିକୋ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମଗ୍ର ବିକାଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ହେବ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରିଟେନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ନିମ୍ନ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ, କଠୋର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଡିକ୍ରୀ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ୟୁକେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏହା ପରେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ରହିଛି।
ବ୍ରିଟିଶ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ୟୁକେ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ ଆଘାତ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଜେଟ୍ ଫିଲିପ୍ସନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ୟୁରୋପ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବ କି:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କମିଶନ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।
ଗତ ବର୍ଷ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ, ଏହା ଆଶା କରେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କର ଘୋଷଣା ପରେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦର ବାଣିଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦ ଆମେରିକା ସହିତ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସଂସଦୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଲାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ।