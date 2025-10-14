ଅନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ବାଜି ମାରିନେଲା ଡ୍ରାଗନ୍, ଚୀନ ତିଆରି କଲା Planet-Wide Defence System

ଚୀନ ତିଆରି କଲା Planet-Wide Defence System, ଦିନେ ଥିଲା ଆମେରିକାର ସ୍ଵପ୍ନ

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଚୀନ୍ ନିଜପରି ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ୟର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବିଗ୍ ଡାଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ” ନାମକ ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆମେରିକାର ଗୋଲଡେନ୍ ଡୋମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ସମାନ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ମିଶାଇଲ୍ ମାଡକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ।

ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ: ୧୯୮୩ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ସହ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନ୍ “ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ” କୋଡ୍ ନାମିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Jupiter Impact: 18 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 2 ରାଶିଙ୍କ…

ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ୧୧ଟି ଗୋଲମରିଚ ସହ କରନ୍ତୁ…

୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୩ ରେ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରିଗାନ୍ କହିଥିଲେ, “ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ସହର ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।” ଏହି ଐତିହାସିକ ଭାଷଣର ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ, ୧୯୯୧ରେ, ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବଂ ରିଗାନ୍ ଙ୍କ “ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ” ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା।

ରେଗାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରଣ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହି ମିଶନକୁ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ରେଗାନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମେ ୨୦୨୫ରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ “ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡୋମ୍” ମିଜାଇଲ୍ ସିଲ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡୋମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ସ୍ତର ରହିବ – ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ-ଆଧାରିତ ଏବଂ ତିନୋଟି ଭୂମି-ଆଧାରିତ । ଯାହା ସହିତ ଆମେରିକା, ଆଲାସ୍କା ଏବଂ ହାୱାଇରେ ୧୧ ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର-ପରିସର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅବସ୍ଥିତ।

ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଚୀନ: ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର, ଆକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ, କୃତ୍ରିମ ମିଜାଇଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଆମେରିକାର ଗୋଲଡେନ୍ ଡୋମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

Jupiter Impact: 18 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 2 ରାଶିଙ୍କ…

ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ୧୧ଟି ଗୋଲମରିଚ ସହ କରନ୍ତୁ…

Diwali Bonus: ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ…

ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ବ, TOP 10 ତାଲିକାରୁ…

1 of 5,015