ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେରିକାକୁ ବଡ଼ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ

ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାକୁ ବଡ ବଡ଼ ଅନେକ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି। କାରଣ ପାକାପାଖି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେବ ଭାରତକୁ ଭଲ ଖବର ମିଳୁଛି।  ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହା ଆଶାଠାରୁ ଭଲ GDP ତଥ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା GST ସଂଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ।

ଭାରତର ଅଟୋ ରପ୍ତାନିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନରେ କିମ୍ୱା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ହେଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତକୁ ଏକ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଯୁଗରେ ଭାରତକୁ ଏପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟର ଶୁଭ ଆଗମନ କୌଣସି ଯାଦୁଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GST Council: କାର୍-ବାଇକ୍ ହେଲା ମହଙ୍ଗା,…

କମିଲା GST ହାର, ଜିଏସଟି ନେଇ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ…

ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ରେ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିବ। ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅସ୍ଥିରତାରେ ଅଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଭାରତର GDP ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣି କରୁଛି ଯେ ଦେଶର ନୀତି ଠିକ୍ ଏବଂ ଦେଶ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି।

ମୋଦି ସରକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କିପରି ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ।

ଆଶାଠାରୁ ଭଲ GDP ତଥ୍ୟ: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର GDP ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ। ଆମେରିକା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରୈମାସିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ।

ଶୁକ୍ରବାର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କୃଷିର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ GDP ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ, ହୋଟେଲ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳି ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇଛି।

ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚୀନର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୫.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାରୁ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ରହିଛି।

ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି: ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋଟ GST ସଂଗ୍ରହ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର।

ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ: ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ମାସିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଶର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୧୫ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଚାହିଦା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ସହିତ ନୂତନ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଛି। ଋତୁକାଳୀନ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ HSBC ଇଣ୍ଡିଆ ସେବା PMI ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂଚକାଙ୍କ ଜୁଲାଇରେ ୬୦.୫ ରୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ୬୨.୯କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଏହା ଜୁନ୍ ୨୦୧୦ ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସାରଣ ହାର ଦର୍ଶାଉଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଚାହିଦାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ନୂତନ ଅର୍ଡର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

GST Council: କାର୍-ବାଇକ୍ ହେଲା ମହଙ୍ଗା,…

କମିଲା GST ହାର, ଜିଏସଟି ନେଇ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ…

Yamaganda Kaal: ଦିନର ଏହି ସମୟ ହୋଇଥାଏ…

ଜେଜେମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାଗ ଏକଦମ୍ ଜବରଦସ୍ତ, ପଛରେ…

1 of 16,818