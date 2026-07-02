ଭାରତକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟ୍ରେଡ ଡିଲ ପୂର୍ବରୁ ୪ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରୁ ହଟାଇଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା ବ୍ୟାନ?

ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ (ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରୋଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେଡ ଡିଲ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ।

By Priyanka Das

US India Trade Deal: ଭାରତ ସହ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ୪ଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରୁଷ ସହ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଏବଂ ରୁଷକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଉପକରଣ (ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ) ଯୋଗାଇବା କାରଣରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ହଟିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ‘ଆର୍.ଆର୍.ଜି. ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ (RRG Engineering Technologies) ଏବଂ ‘ଲୋକେଶ ମସିନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍’ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ‘ଗାଲାକ୍ସି ବେୟାରିଂସ’ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ‘ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏରୋନଟିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍’କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି, ୨୦୨୬…

କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

୨୦୨୪ରେ କାହିଁକି ଲଗାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର କମ୍ପାନୀ ‘ଗାଲାକ୍ସି ବେୟାରିଂସ ଲିମିଟେଡ୍’ ଉପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ରୁଷକୁ ରୋଲର୍ ବେୟାରିଂ ଏବଂ ରୋଲର୍ ଆସେମ୍ବଲି ସମେତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।

ସେହିପରି ‘ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏରୋନଟିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ’ ଉପରେ ରୁଷକୁ ରୋଡାର୍ ଉପକରଣ , ରେଡିଓ ନେଭିଗେସନାଲ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, ରେଡିଓ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା।

ହାଇଦ୍ରାବାଦର କମ୍ପାନୀ ‘ଆର୍.ଆର୍.ଜି. ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ ଉପରେ ରୁଷ ସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀ ‘ଆର୍ଟେକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍’କୁ ମାଇକ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ସେହିପରି ‘ଲୋକେଶ ମସିନ୍ସ’ ଉପରେ ରୁଷର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ (ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା) କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମସିନ୍ ଟୁଲ୍ସ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାନ୍ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ହଟାଯାଇଛି ନା ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

୫୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଡିଲ ହେବ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ (ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବଦଳରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଟ୍ୟାରିଫ୍ (ଶୁଳ୍କ) କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି, ୨୦୨୬…

କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି…

ଏକା ଝଟକାରେ ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ୨୦୦୦…

1 of 28,802