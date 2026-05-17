ଇରାନ୍ ସହ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳୁଛି ଖେଳ, ଚୀନରୁ ଫେରି ଟ୍ରମ୍ପ ଖୋଲିଦେଲେ ସରିଫ୍-ମୁନିରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା

ଇରାନ ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍‌କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

By Jyotirmayee Das

Iran-US War: ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍ (ଅସ୍ତ୍ରବିରତି) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ବୟାନରେ ‘ଏହସାନ’ ବା ‘ଅନୁଗ୍ରହ’ ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

ଖୋଲିଲେ ଶେହବାଜ୍ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କ ପୋଲ୍

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କାହା ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ଯେ ଏହସାନ ବଦଳରେ ଲୋକେ ଏହସାନ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କଲି।”

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ୍ ସରିଫ୍ ଏବଂ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଆସିମ୍ ମୁନିରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ପରେ ସେ ଇରାନ ସହ ସିଜ୍‌ଫାୟାର୍ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଆଉ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେହେରାନକୁ ୟୁରେନିୟମ ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତିର ନାଟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ‘ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍’ରେ ଗୁପ୍ତଭାବେ ଇରାନର ସାମରିକ ବିମାନକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, ତଥାପି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଉଥିବା କିଛି ବୈଦେଶିକ ବୈଠକ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଆଚରଣ ପଛର କାରଣ

ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦେଶ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ଵ ହରାଇଛି। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ଦୋମୁହାଁ କୂଟନୈତିକ ଚାଲ୍ ଖେଳୁଛି।

