ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲେ ସରିଫ୍, ମୁନିର
Trump on IND-PAK War: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଅନ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମେ ୨୦୨୫ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଛି। ଏଥିସହ ସେ ଏକ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ମିଥ୍ୟା ଗଣମାଧ୍ୟମ କଭରେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ୩.୫୦ କୋଟି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁନିରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ବୟାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନା ୩.୫୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ?
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ
ଏଥର ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, “ମୋର ପ୍ରଥମ ୧୦ ମାସରେ, ମୁଁ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି… କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ… ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ୩.୫୦ କୋଟି ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାନ୍ତା।”
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ, ଆର୍ମେନିଆ-ଆଜରବାଇଜାନ, ରୱାଣ୍ଡା-ଡିଆରସି ଏବଂ ସର୍ବିଆ-କୋସୋଭୋ ଭଳି ଅନେକ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି।
ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ସତ୍ୟତା କ’ଣ?
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ମୋର ପ୍ରଥମ ୧୦ ମାସରେ ମୁଁ ୮ଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ୩୫ ନିୟୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ।” ଏଠାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଟିକେ ହଡବଡେଇ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ, ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ୩୫ ନିୟୁତ ଲୋକ ମରିଥାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କହିବା ସମୟରେ, ଏହା “ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଥାଆନ୍ତେ” ପରି ଶୁଭୁଥିଲା, ଯାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭୁଲ ସୂଚନା
ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ “ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି: ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା” ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦାବି କରି ମିମ୍ ଏବଂ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଭାଷଣର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବିବୃତ୍ତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ଶାହବାଜ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ୩୫ ନିୟୁତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।