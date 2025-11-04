ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଭାବ, ଗେମ୍ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭାରତର ଏହି ନୂଆ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜୀ

ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଭାରତ କେବଳ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ରପ୍ତାନିକୁ ଅନେକ ନୂତନ ଦେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ ଏହି ରଣନୀତି ଏବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତର କପା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନି ଆମେରିକାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁଏଇ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ବିବିଧତା ରଣନୀତି ଏବେ ଭୂମିରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଉଛି।

ଆମେରିକାର ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି, ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପଥ:

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ଆମେରିକା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ୨୫% ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୫୦% କରିଥିଲା।

ଏହା ଭାରତର ରପ୍ତାନିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଭାରତ ତାର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ବଜାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଭାରତର ମୋଟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି ୬.୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୬.୩୮ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ୧୧.୯୩% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ରପ୍ତାନି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୨୭% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ରପ୍ତାନି ୬୦% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ ପୋଷାକ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ଚା, କାର୍ପେଟ ଏବଂ ଚମଡା ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

UAE ଏବଂ ଜାପାନ:

ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ବିକ୍ରୟରେ ୟୁଏଇ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜାପାନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନକୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ରପ୍ତାନି ଛଅ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆମେରିକାରେ ଚା ବିକ୍ରୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାବେଳେ, ୟୁଏଇ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇରାକରେ ଭାରତୀୟ ଚା’ର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତାନି ବିବିଧତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରର ୪୦ ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବୟନଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କପଡାର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଆଗକୁ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ:

ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ରଣନୀତି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଗଭୀର ରିହାତି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବିବିଧ ରପ୍ତାନି ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।

