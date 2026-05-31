ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ, “ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ନପାଇଲେ…”
ପୁଣି ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ ନକରେ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ପାଇଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।”
ବହୁତ ଭଲ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର:
ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଭଲ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହାର ଆଶା ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର ଅଛୁ। ଯଦି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କର, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଚାହୁଁଛୁ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ନପାଇବୁ, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଶେଷ କରିବୁ।”
ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମାସ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଜାଯାଉଛି।
ଇରାନୀ ସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ:
ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନର ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ବାହିନୀର କିଛି ଅଂଶକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାର୍ଗେଟରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଶହେ ପ୍ରତିଶତ। ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସେନାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସେନାର ଏକ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମଧ୍ୟମ ମତ ପୋଷଣ କରେ।”
ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିବା ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ନୁହେଁ:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତର ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେନାକୁ ଆଦୌ ଛୁଇଁ ନଥିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।”
“ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ଦେଶ ୪୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଇରାକର ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବେ।”