ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ! ଯୁଦ୍ଧର ହେବ ଦି ଏଣ୍ଡ୍… ପ୍ରଥମେ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ପ୍ରତିଶୃତି, ଏବେ ହର୍ମୁଜ୍ ଉପରୁ ହଟାଇଲେ ଆଖି
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନଖୋଲିଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ କରିବା ମନୋଭାବରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ବିନା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇରାନୀ ଜଳପଥକୁ ବଳପୂର୍ବକ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ସଂଘର୍ଷ ଚାରିରୁ ଛଅ ସପ୍ତାହର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟସୀମାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ପୃଥକ ଅଭିଯାନ କରିପାରେ।
ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ରହିବ ଆମେରିକାର ଫୋକସ୍:
ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନର ନୌସେନା ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଆଣିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ୱାଶିଂଟନ୍ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ:
ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ; କିନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ନୁହେଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଥର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛିରେ ବିରୋଧାଭାସୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କଠୋର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।
ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେ ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ନହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ ଖୋଲା ନ ଯାଏ ତେବେ ଆମେରିକା ତେହେରାନର ତୈଳ କୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଟ୍ରମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ।
ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଉପରେ ବାରମ୍ୱାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।