ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାହିଁ ଇରାନର ଭରସା! ଖାଲି ବିମାନ ସହ ଆସିଲେ ଇରାନୀ ଦଳ

କିଏ ଅସଲି, କିଏ ନକଲି? ଇରାନର ଏହି ଚାଲାକି ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ?

By Shiv Sankar Singh

ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଇରାନ। ଆମେରିକା ସହ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଆସୁଥିବା ନିଜର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଓ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ଅଜବ ତଥା ଚାଲାକିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏକାଧିକ ‘ଡମି’ ବା ନକଲି ବିମାନ ଇସଲାମାବାଦ ପଠାଇଥିବା ଖବର ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ଇରାନ? : ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ବା ଗୁପ୍ତ ହତ୍ୟା ଧମକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇରାନ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅସଲି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ବିମାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏହି ‘ଡିକୟ ଅପରେସନ’ (Decoy Operation) ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଅର୍ଥାତ, ଅନେକ ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିକରେ ଅସଲି ଅଧିକାରୀ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ।

ବାର୍ତ୍ତାରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ? : ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ୍ (Mohammad Baqer Ghalibaf) ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭେନ୍ସ, ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଏବଂ ଜେରେଡ୍ କୁଶନର୍ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନର ଅସହାୟତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ : ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନଜନକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ତା’ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏହିଭଳି ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର ରହିଛି।

