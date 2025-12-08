୭.୬ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, ଜାରି କରାଗଲା ସୁନାମୀ ଚେତାବନୀ; ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ

ଜାପାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଓମୋରି ପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରୁ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ୫୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଓମୋରି ଏବଂ ହୋକାଇଡୋ ଉପକୂଳରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ତିନି ମିଟର (୧୦ ଫୁଟ) ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ଆସିପାରେ। ମୃତାହତଙ୍କ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।

ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ: ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅଗ୍ନି ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ସେହି ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୧ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏଥର କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND vs SA 1st T20I: କଟକରେ ହେବାକୁ ଥିବା…

“ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର 500 କୋଟି”?…

You might also like More from author
More Stories

IND vs SA 1st T20I: କଟକରେ ହେବାକୁ ଥିବା…

“ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର 500 କୋଟି”?…

ଜୁନିଅର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ; ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ…

ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଚାଲିଲାନି ବିମାନ, ୮୨୭…

1 of 21,050