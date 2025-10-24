ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ…ପାକିସ୍ତାନ ନାକେଦମ କଲାଣି ଟିଟିପି; ମାନଚିତ୍ରରୁ ପୂରା ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ କରୁଛି ପ୍ଲାନିଂ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା (କେପିକେ)ର କିଛି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ଖାଇବର, କୁରମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଏବଂ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ନିକଟରେ ଥିବା ବାଜୌର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର କବଜାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ସେନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି:ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ସେନା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି। ଟିଟିପି ଲଢ଼ୁଆମାନେ ପେଶାୱାର-ଖାଇବର ରୋଡ୍, ହାଙ୍ଗୁ-କୁରମ ରୋଡ୍, ବାନୁ-ଡେରା ଇସମାଇଲ ଖାନ ରୋଡ୍ ଏବଂ ବାଜୌରର କିଛି ଅଂଶ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିହାଦ ନାମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଟିଟିପିର ମିଡିଆ ୱିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲଢ଼ୁଆମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।

ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ TTP ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠକୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସେମାନେ ପେଶାୱରର ବାଡାବେର, ମଟାନି ଏବଂ ବାର୍ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କର୍ପସ୍ ଏବଂ ପୋଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ।

TTP ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ଥାୟୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ, ନୂତନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଟିଟିପି ଛାୟାମୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ରଣନୀତି ତାଲିବାନର ଆଫଗାନ ରଣନୀତି ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତା’ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସହରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଟିଟିପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ସୈନିକମାନେ ଘନ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପଞ୍ଜାବୀ ସୈନିକ ଏହି ଅସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେନାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ନଜର ରଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।

