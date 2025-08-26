ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁନା ପରି ଚମକିବ ତିନୋଟି ରାଶି, ହେବ ଧନବର୍ଷା, ମିଥୁନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ରାଶିରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେବ ଫାଟ
ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନର ସୂଚନା ଦେଉଛି।
ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଭାଦ୍ରପଦ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି। ଆଜି ତୃତୀୟା ତିଥି ଅପରାହ୍ନ ୧:୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସାଧି ଯୋଗ ୧୨:୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ପ୍ରଗତି ପଥ ଖୋଲିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ରହିବ।
ମେଷରାଶି: ଆଜି ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯାହା କାରଣରୁ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।
ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଉପକରଣ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପଥରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- କଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା -୦୩
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜାରକୁ କିଣାକାଟା ପାଇଁ ଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ରର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଫାଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମେରୁନ୍
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୧
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଘରେ ହେଉ କି ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇପାରେ ମନମାଳିନ। ଦେଖିଚାହିଁ ଘରେ ହୁଅନ୍ତୁ କଥା। ନଚେତ ହୋଇପାରେ କଳହ। ଆଜି ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ।
ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ଲାଲ
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ୦୬
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କାମ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି କଥା ହେବା ଉଚିତ।
ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୭
ସିଂହ ରାଶି : ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ।
ଘରୁ ଦୂରରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ।ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୮
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାମରେ ଖୁସି ହେବେ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କରିଥିବା ନିବେଶରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୭
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ଦେଖାଦେବ ଅଶାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ।
ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବେ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- କମଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୫
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଚାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବ, ଯାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
ଆଜି ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୩
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ରେ ହେବ।
ଆଜି ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଫସି ରହିବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ଶୁଭସଂଖ୍ୟା- ୦୪
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଦିନ। ତେଣୁ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି।
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
ଆଜି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୁସ୍ତକ ପଢିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୬
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ।କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମାଜେଣ୍ଟା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା-୯
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଏହି ରାଶିର ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।
ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଧୂସର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୧