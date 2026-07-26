ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବିପଦ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ!
ତୁଳସୀ ଗଛର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ବିପଦର ସଙ୍କେତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଅଗଣା କିମ୍ବା ବାଲକନିରେ ସାଧାରଣତଃ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମା’ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘରର ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ବାସ୍ତୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଘର ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଏ।