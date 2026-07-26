ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବିପଦ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ!

ତୁଳସୀ ଗଛର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ବିପଦର ସଙ୍କେତ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଅଗଣା କିମ୍ବା ବାଲକନିରେ ସାଧାରଣତଃ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମା’ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘରର ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ବାସ୍ତୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଘର ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ କିଛି ଅଜବ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ତେବେ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଘର କିମ୍ବା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ତୁଳସୀ ଗଛର କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଘର କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମାନାଯାଏ।

ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ ନାହିଁ:

ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏକ ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ ନାହିଁ।

ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ହଠାତ୍ ସବୁଜ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। (ଏହା ଧାର୍ମିକ ଓ ବାସ୍ତୁ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ।)

ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଝଡ଼ିବା: ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଲଗାତାର ଝଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ ନାହିଁ।

ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଘରେ କଳହ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। (ଏହା ଧାର୍ମିକ ଓ ବାସ୍ତୁ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ।)

ଫଙ୍ଗସ୍‌ କିମ୍ବା ପୋକ ଲାଗିବା: ସାଧାରଣତଃ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସହଜରେ କୀଟ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗସ୍‌ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହାକୁ ପିତୃ ଦୋଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମାନାଯାଏ।

ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

୧୧୪ ରାଫେଲ୍ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭରସାରେ…

ଇନଷ୍ଟାରେ ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ PM ମୋଦୀ,…

Buy 1 Get 2 Free : ଗୋଟିଏ ବର, ତିନି ଭଉଣୀ…

ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେଲେ ବିଭୁତି…

1 of 10,703