“ତୁ ପାରିବୁନି, ମୁଁ ମାରିବି” ସିୟାର ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ପରେ କେତନକୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା ଚେତନ
କେତନକୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ରେକିଂ (ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା) ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା।
ପୁଣେ: ପୁଣେର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେତନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଜେରା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେତନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମେ ୩୧ରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ୍ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଛି ଯେ, କେତନ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ତା’ର ଏହି ସଉକର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତାକୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଡାକିବା ଏବଂ ହତ୍ୟାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚେତନ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୪ର ଚେଷ୍ଟା ବି ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଚେତନ ସିୟାକୁ କହିଥିଲା, “ଏବେ ଜୁନ୍ ୧୮ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ… କେତନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାରିବି, ତୁ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।” ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା ହିଁ କେତନ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ଆଗରୁ କେବଳ ସିୟା ହିଁ କେତନକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଚେତନ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ଚେତନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜେ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଇ କେତନକୁ ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ମେ ୩୧ରେ ସିୟା ଏବଂ କେତନ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ କେତନକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହେଲାନାହିଁ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ୧ରେ ସିୟା ଓ ଚେତନ ମିଶି ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଜୁନ୍ ୪ରେ ସିୟା ପୁଣି କେତନକୁ ଦୁର୍ଗକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବି କାମ କଲାନାହିଁ। ଜୁନ୍ ୬ରେ ସିୟା ଓ କେତନଙ୍କର ବାଲି (Bali) ଯିବାର ଟ୍ରିପ୍ ଫିକ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ ୪ର ପ୍ଲାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟାର ବାପା ପ୍ରବୀଣ ଗୋୟଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯିଏ ବି ଏମିତି କାମ କରିଛି ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗରୁ ଆମ କେତନ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ, ସେ ଯଦି ମୋ ନିଜ ଝିଅ ବି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସିୟାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ସିୟା ବହୁତ ସରଳ ଝିଅ ଥିଲା। ତାକୁ ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ। ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଚେତନକୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ତା’ ସହ କେବେ କଥା ହୋଇନି। ସେ କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନି। କେତନର ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ। ଆମେ ଜଣେ ପୁଅ ଭଳି ପିଲାକୁ ହରାଇଲୁ। ଏବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ବି ସତ୍ୟ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ।”