ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫୁକେଟ–ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ, ତୀବ୍ର ଝଟକାରେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ, ହେଲେ ଆହତ ହେଲେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ପାଇଲଟ୍ ପରେ ବିମାନ ଉପରେ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI-2379ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI…

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି।

ସଫା ଆକାଶରେ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ କେମିତି ଆସିଲା:
ଫୁକେଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ବିମାନରେ ୧୩୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସବାର ଥିଲେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫୁକେଟ-ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI-2379 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ‘କ୍ଲିୟର ଏୟାର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ’ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
କ୍ଲିୟର ଏୟାର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବାୟୁ ଝଟକା, ଯାହା ସଫା ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରେ ନା ବାଦଲ ଥାଏ, ନା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।

Uttarakhand Govt.

ବିମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ:
ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲଟ୍ ବିମାନଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାୟୁର ହଠାତ୍ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ପ୍ରବଳ ଝଟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ବିମାନ କିପରି ଟର୍ବୁଲେନ୍ସର ଶିକାର ହୁଏ:
ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା କୌଣସି ବିମାନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହଠାତ୍ ଅନିୟମିତ ହୋଇଗଲେ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ବିମାନ ସ୍ଥିର ବାୟୁସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଡ଼ିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଲେ ବିମାନରେ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ଏଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ।
You might also like More from author
More Stories

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI…

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼…

YouTube ରେ ଭାଇରାଲ୍ କିପରି ହେବେ! ଏହି ୫ଟି…

1 of 18,473