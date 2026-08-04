ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫୁକେଟ–ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ, ତୀବ୍ର ଝଟକାରେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ
ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ, ହେଲେ ଆହତ ହେଲେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ପାଇଲଟ୍ ପରେ ବିମାନ ଉପରେ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI-2379ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି।