ତୁର୍କୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁହାଁମୁହିଁ; ରେଡ ସିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକୁୁ ନେଇ କଳି
ତୁର୍କୀ ସମୁଦ୍ରରେ ତେଲ ଖନନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି
ଅଙ୍କାରା: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉନି। ଯାହାଫରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆଉ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରେଡ ସି ରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ତୁର୍କୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୋମାଲିଆ ଓ ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମାଲିଆ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ତୁର୍କୀ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ଭୂମିରେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଖୋଜିବାର ଅଧିକାର ସେ ପାଇଛି। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋମାଲିଆରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିଛି ତୁର୍କୀ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସୋମାଲିଆରୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବେ ଔପଚାରିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଡେନ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ସାମରିକ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ୟେମେନର ଇହୁଦି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆରବ ମହାସାଗକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।
ସୋମାଲିଆର ଉର୍ଜା ସମ୍ପଦ ଉପରେ ତୁର୍କୀର ନଜର
ଚଳିତବର୍ଷ ସୋମାଲିଆ କହିଛି ଯେ ତୁର୍କୀ ସମୁଦ୍ରରେ ତେଲ ଖନନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ସୋମାଲିଆର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କମ୍ରେ କମ୍ ୩୦ ଅରବ ବ୍ୟାରେଲ୍ ତେଲ ଓ ୬ ଅରବ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି।
୨୦୧୧ ପରେ ତୁର୍କୀ ସୋମାଲିଆର ସବୁଠାରୁ ନିକଟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ହେଉଥିଲା। ସେ ସୋମାଲିଆକୁ ମାନବିକ ସହାୟତା, ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଢାଞ୍ଚା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିବେଶ କରୁ୍ଥିଲା। ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସୋପ ତୟପ ଏର୍ଦ୍ଦୋଗାନ୍ ଅଙ୍କାରା ସୋମାଲିଆରେ ଏକ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।