ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ସୋମାଲିଆ ଓ ତୁର୍କୀର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ
ଆଜି ସକାଳେ ତୁର୍କୀ ବାୟୁସେନାର F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍-ଶବାବ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୋଦାମ ଓ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମାଲିଆର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଅଲ୍-ଶବାବ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆଜି ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର। ତୁର୍କୀ ଓ ସୋମାଲିଆ ମିଳିତ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଯେଉଁଥିରେ ୩୫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛିି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୋମାଲିଆ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ସକାଳେ ତୁର୍କୀ ବାୟୁସେନାର F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍-ଶବାବ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୋଦାମ ଓ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗୋଦେ ଓ ଲୋୟର ଶେବେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଓ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ବିରୋଧରେ ତୁର୍କୀ ସକ୍ରିୟ
ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ବିରୋଧରେ ତୁର୍କୀର ବଢୁଥିବା ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାର ଏହା ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ । ୨୦୨୬ ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ତୁର୍କୀ ସୋମାଲିଆରେ F-16 ଜେଟ୍ ମୁତୟନ କରିଥିଲା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଉଛି । ଅଲ୍-କାଏଦା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ସୋମାଲିଆରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି । ଏହି ସଙ୍ଗଠନ ସୋମାଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ତୁର୍କୀ ସୋମାଲିଆର ସହାୟତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଏବେ ଫାଇଟର୍ ଜେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତୁର୍କୀ କହିଛି; ସୋମାଲିଆର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ କାର୍ୟ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଲ୍-ଶବାବ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି ।
କେବେ ଓ କେମିତି ହେଲା ଆକ୍ରମଣ?
ସକାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନରେ F-16 ଜେଟ ଗୋଦେ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା । ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଗୋଦାମ ଓ ଲୁଚିଥିବା ଆଡ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବୋମା ପଡ଼ିଲା, ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଳାବାରୁଦ ଓ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା । ସୋମାଲିଆ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ତୁର୍କୀର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନିହତ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।