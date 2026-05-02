ତୁର୍କୀର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘MIZRAK’: GPS ନଥିଲେ ବି ଅଟକିବନି ଆକ୍ରମଣ

ନୂତନ AI-ଚାଳିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରୋନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିବା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରୁଛି। ଏହା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁର୍କୀକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ରଖିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ତୁର୍କୀର ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବାୟକର ନିଜର ନୂଆ ଏଆଇ ଚାଳିତ କାମିକାଜେ ଡ୍ରୋନ ମିଜରାକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଲୋଇଟରିଂ ମ୍ୟୁନିସନ, ଅର୍ଥାତ ଏହା ଆକାଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡି ବୁଲି ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଖୋଜିଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଡ୍ରୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି , ଏହା ବିନା ଜିପିଏସରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ।
ମିଜରାକର ବିଶେଷତ୍ୱ
୧. ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ ୧୦୦୦ କମି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡି ପାରିବ ।
୨. ଏହା ପାଖାପାଖି ୪୦ କିଲୋର ବିସ୍ଫୋରକ ବହନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ବଡ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇପାରିବ ।
୩. ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୮୫ କିମିର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ ୧୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।
୪. ମିଜରାକକୁ ୨ଟି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
୫. ଗୋଟିଏକୁ ଶତ୍ରୁର ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର୍‌ସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
୬. ଏଥିରେ ଇଓ/ ଆର କ୍ୟାମେରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦିନରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
୭. ଏହି ଡ୍ରୋନ ଅନ୍ୟ ବାୟକର ଡ୍ରୋନ ଯେଉଁଭଳି ବାୟରକ୍ତତାର ଟିବି୨, ଟିବି୩ ଏବଂ ଏଏନଆଇଏନସିଆଇ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଟାକ ବୋଲି କହୁଯାଏ ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଖାସ କରି ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜିପିଏସ ଜାମିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନକୁ ଜିପିଏସର ଅବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ଖୁବ ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ପାର କରିନେବ ।

