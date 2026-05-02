ତୁର୍କୀର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘MIZRAK’: GPS ନଥିଲେ ବି ଅଟକିବନି ଆକ୍ରମଣ
ନୂତନ AI-ଚାଳିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରୋନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିବା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରୁଛି। ଏହା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁର୍କୀକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ରଖିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ତୁର୍କୀର ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବାୟକର ନିଜର ନୂଆ ଏଆଇ ଚାଳିତ କାମିକାଜେ ଡ୍ରୋନ ମିଜରାକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଲୋଇଟରିଂ ମ୍ୟୁନିସନ, ଅର୍ଥାତ ଏହା ଆକାଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡି ବୁଲି ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଖୋଜିଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଡ୍ରୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି , ଏହା ବିନା ଜିପିଏସରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ।
ମିଜରାକର ବିଶେଷତ୍ୱ
୧. ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ ୧୦୦୦ କମି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡି ପାରିବ ।
୨. ଏହା ପାଖାପାଖି ୪୦ କିଲୋର ବିସ୍ଫୋରକ ବହନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ବଡ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇପାରିବ ।
୩. ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୮୫ କିମିର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ ୧୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।
୪. ମିଜରାକକୁ ୨ଟି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
୫. ଗୋଟିଏକୁ ଶତ୍ରୁର ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
୬. ଏଥିରେ ଇଓ/ ଆର କ୍ୟାମେରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦିନରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
୭. ଏହି ଡ୍ରୋନ ଅନ୍ୟ ବାୟକର ଡ୍ରୋନ ଯେଉଁଭଳି ବାୟରକ୍ତତାର ଟିବି୨, ଟିବି୩ ଏବଂ ଏଏନଆଇଏନସିଆଇ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଟାକ ବୋଲି କହୁଯାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଖାସ କରି ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜିପିଏସ ଜାମିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନକୁ ଜିପିଏସର ଅବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ଖୁବ ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ପାର କରିନେବ ।