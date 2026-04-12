ନରସଂହାର ବନ୍ଦ କର, ନଚେତ ପରିଣାମ ଭୋଗ! ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଗର୍ଜିଲେ ଏର୍ଦୋଗାନ

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଗାନଙ୍କ ବୟାନ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

୧. ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏର୍ଦୋଗାନଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଗାନ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲେବାନନରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏକ “ନରସଂହାର”। ଯଦି କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୁଏ, ତେବେ ତୁର୍କୀ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସେ ନିଜର “କର୍ତ୍ତବ୍ୟ” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

୨. ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନାରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା

ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଇରାନକୁ ଏକ “ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବ” (Final Offer) ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା ହେଉଛି ବାସିଂଟନର ଶେଷ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ନହୁଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ।

୩. ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ଇରାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ।

ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏବେ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି।

