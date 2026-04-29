ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦% ମତଦାନ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବେ ଜନତା?

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୮୯.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ‘ଭବାନୀପୁର’ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବାକଯୁଦ୍ଧ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା କାହା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।

ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଏମସିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏଥର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏହି ମତଦାନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହିଁ କହିବ ଯେ ବଙ୍ଗଳା ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିବ।

