ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବିତ ଅଛି, ଜାଣନ୍ତି କି ଏହାର ନାମ
World Oldest Living Creature: ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ‘ଟୁରିଟୋପସିସ୍ ଡୋହରନି’ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅମର ଜେଲିଫିସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ତାହାର କାହାଣୀ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜେଲିଫିସ୍ ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାର ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜେଲିଫିସ୍ ତାର ଜୀବନଚକ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ।
ଆହତ ହେଲେ, ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଏହା ତାର ବୟସ୍କ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଏକ ପୋଲିପ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏହା କେବେବି ପ୍ରକୃତରେ ମରେ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଶିକାରୀ ଦ୍ଵାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏନାହିଁ ।
ଏହି ଜେଲିଫିସ୍ ୧୮୮୩ ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯୯୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ଏହାର ବୟସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନବ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କାରଣ ଏହାର ଗଠନ ଏବଂ ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। ଯଦିଓ ଏହା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ବାସ କରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଜୈବିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ଜଗତରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିଛି।