10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ; ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ତଥାପି ଦଳକୁ ଜିତାଇଲେ ଏହି ବୋଲର

ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦଳକୁ ଜିତାଇଲେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲର ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ନୂଆ ସିଜିନରେ ଏହାର ଅଭିଯାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ 35 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, 30 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବୋଲର ସାହ ହାରନଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ।

ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ

ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Diwali Bonus Annouced: DA ସହିତ ଦୀପାବଳି…

ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ! ଭୁଲରେ ଦେଇ ଦେଲେ ଆମିଷ…

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟରେ କହିଛି ଯେ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀନଗରର ଶେର-ଏ-କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାସ ଜୁଟାଇଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ।

ତୁଷାର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ 35 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଦେଶପାଣ୍ଡେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଗତ ସିଜିନରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିକୁ ଫେରିଥିଲି।”

You might also like More from author
More Stories

Diwali Bonus Annouced: DA ସହିତ ଦୀପାବଳି…

ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ! ଭୁଲରେ ଦେଇ ଦେଲେ ଆମିଷ…

RRB RPF କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି 2025: ଏହି…

IND Vs AUS: ଫୁସକି ଗଲେ ରୋହିତ ବିରାଟ; ପ୍ରଥମ…

1 of 28,039