ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ମାରିବାକୁ ମା’ର ସତଚେଷ୍ଟା, ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାଆ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାଆ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ସିଂହ । ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କମେଡି ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ହାସଲ କରିବା କାହା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ।
ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଏପରି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ କିଛି କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ସିଂହଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା ଭାରତୀ ସିଂହ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ।
ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତୀ ସିଂହଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଏପରି କଥା ବିଷୟରେ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ପରିବାରର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ବାପା ଏକ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୋ ମାଆ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2-3 ମାସ ପରେ ଜାଣିଲା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ସେ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନେକ ଔଷଧି ଖାଇଲେ। ସେ ଠୁଙ୍କା ହୋଇ ବସି ପୋଛା ମାରିଲା। ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଖଜୁର ଭଳି ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।
ଭାରତୀ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘ମୋ ମାଆ ମୋତେ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମା ଘରେ ଏକା ଥିଲେ। ମୋ ବାପା ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଏକା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଧାତ୍ରୀ ବା ଧାଇଙ୍କୁ କୋର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ 60 ଟଙ୍କାର ପିଲା ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଆ ପାଇଁ 1.6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର କିଣିଛି।’
ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତୁ, ଭାରତୀ ସିଂହ ଅନେକ କମେଡି ଶୋ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଶୋ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ‘ଝଲକ ଦିଖଲା ଜା ୫’ (୨୦୧୨), ନାଚ୍ ବଲିୟେ ୮ (୨୦୧୭) ଏବଂ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର: ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ୯ (୨୦୧୯) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ରେ, ସେ କଲର୍ସ ଟିଭି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଶୋ ‘ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି’ ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀ ୧୯୮୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ଅମୃତସରରେ ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାମା’ ଉଭୟ ପଞ୍ଜାବର। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀଙ୍କର ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀ ଷ୍ଟାର ୱାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡି ରିଆଲିଟି ସିରିଜ୍ ‘ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଫଟର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ’ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର ‘ଲାଲି’ ପାଇଁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସେ କମେଡି ସର୍କସରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ “କମେଡି ନାଇଟ୍ସ ବଚାଓ” ଶୋ’ର ସହ-ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା 25-30 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।