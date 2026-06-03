କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ଅଫର କଲା TVK
AIADMK ସଦସ୍ୟ ସିଭି ଶନମୁଗମ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ଥିଲା । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୮ରେ ଏହି ସିଟ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଚେନ୍ନାଇ: ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ (TVK) ବୁଧବାର (ଜୁନ୍ ୩) ଦିନ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ନିଜର ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ TVK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଅଟେ।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, “ତାମିଲନାଡୁରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନଟିକୁ ନିଜର ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ”।
ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସର ପି. ଥେନମୋଝି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସି.ଭି. ଶନ୍ମୁଗମ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶନ୍ମୁଗମ୍, ଯିଏ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମାଇଲମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ରବିବାର ଏବଂ ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସର ପି. ଥେନମୋଝି କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସର ପର୍ଲିନ୍ ରୂପକୁମାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ସମୟ ସୀମା ରହିଥିବାବେଳେ, ଯଦି ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚିବାଳୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।