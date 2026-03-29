ବିଜୟଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ୍ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍! ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଦୁଇ ଆସନରୁ ଲଢିବେ
ରାଜନୀତିରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ବିଜୟ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତା ଏବଂ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ନିଜେ ତ୍ରିଚି ପୂର୍ବ ଏବଂ ପେରାମ୍ବୁର (ଚେନ୍ନାଇ) ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ।
ବିଜୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁଠି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ବିଜୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବିଜୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳାଫଳ ୪ ମେରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାମିଲନାଡୁରେ ମୋଟ ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୫୬ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ନିୟୁତ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଏବଂ ୨୮ ନିୟୁତ ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୭,୬୧୭ ଜଣ ତୃତୀୟ-ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ: ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଡିଏମ୍କେ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ବାଚନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିଥାଏ।
ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର: ବିଜୟଙ୍କ ପୂରା ନାମ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ସେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା।
ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି; ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ବିଜୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁସରଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।