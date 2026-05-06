ଜିତିକି ବି ହାରିଗଲେ ଥାଲାପତି, ମିଳୁନି ବହୁମତ, ଆସନ୍ତାକାଲି କେମିତି ଲାଗିବ ବିଜୟଙ୍କ ମଥାରେ ବିଜୟ ତିଲକ
Thalapathi Vijay: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦଳରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଲେକର ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସରଳ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ୫ ମଇ, ୨୦୨୬ ରୁ ୧୬ତମ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୧୧୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ୧୧୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ନିଜେ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିଥିବାରୁ ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଗଣନା ୧୦୭ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭିକେକୁ ଏହାର ୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୧୧୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଜୟ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଆସନ ଥିବା VCK ଗୁରୁବାର ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି କହିଛି। ସେହିପରି, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚାରି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ମେ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟପଟେ PMKର ଚାରି ବିଧାୟକ ଆଜି ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି।
କେମିତି ଶପଥ ନେବେ ‘ଥଲାପଥି’
AIADMK ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉଭୟ ବିଜୟଙ୍କ ଶିବିର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ AIADMK ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତେଜନାର ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।AIADMKର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ମାତ୍ରେ, ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଟିଭିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ AIADMK ସହିତ ଏହାର ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଯେ ମେଣ୍ଟରେ “ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନଥିବା କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି” ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ AIADMKର ନାମକରଣ କରିନାହିଁ।
ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସିପିଏମ୍, ସିପିଆଇ, ଭିସିକେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ (ଆଇୟୁଏମଏଲ) ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଏମକେର ସହଯୋଗୀ। ସେପଟେ TVK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ VCK ଗୁରୁବାର ଏହାର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ମେ ୭ ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।