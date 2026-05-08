ବିଜୟଙ୍କୁ ଝଟକା, କାହା ହାତକୁ ଯିବ ତାମିଲନାଡୁ? ବଢୁଛି DMK-AIADMK ର ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା; କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ!
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଧମାକା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସସପେନ୍ସ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପ୍ରତି କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗତିଶୀଳତା ନୂତନ ଦିଗ ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି: ଅଭିନେତା ଏବଂ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ନିଜକୁ ରାଜ୍ୟର ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ମତ ପରେ, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି କ୍ରମଶଃ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଡିଏମକେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଡୁଚେରୀର ଏକ ରିସର୍ଟରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।।”
ଡିଏମକେ-ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଏକାଠି ହେବେ କି: ଡିଏମକେ ବୈଠକ ପରେ, ଦଳ କହିଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏକ ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି।
ଡିଏମକେଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂତନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଏକ ରଣନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ରିସର୍ଟରେ ବୈଠକ ପରେ, ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକତା ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର “ଭଲ ଖବର” ଆସିବ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି।
ଟିଭିକେ ଶିବିରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଙ୍କେତ ଟିଭିକେ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଶାନ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଟିଭିକେ ବିଧାୟକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଏହାକୁ ଟିଭିକେ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚାପ ରଣନୀତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି।
ବିଜୟ କେବେ ଶପଥ ନେବେ: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଛି: ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ କି, ନା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ଫସିଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଲୋକଭବନ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି।