ସରକାର ନ ଗଢ଼ୁଣୁ TVK ନାଁରେ ଗଦା ହେଲାଣି ଅଭିଯୋଗ, ବିଜୟଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା
TVK Vijay: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଥଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେର ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଗାୟିକା ଚିନ୍ମୟୀ ଶ୍ରୀପାଦ ଟିଭିକେ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଚେନ୍ନାଇରେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେଶ ଓରଫ ପାମ୍ବୁ ଦିନେଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ବିଜୟଙ୍କୁ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଗାୟିକା ଚିନ୍ମୟୀ ଶ୍ରୀପାଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରିବେ।
ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି। TVK ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। TVK ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା।”
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ
ଗାୟିକା ଚିନ୍ମୟୀ ଶ୍ରୀପାଦ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ନୂତନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡିତ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା ରହେ ନାହିଁ।” ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, “ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ” ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଉ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତାହା ଭାବିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରଖେ ନାହିଁ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ, ଟିଭିକେ ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ୧୦୮ ଆସନ ପାଇ ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ବିଧାନସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କିଛି ଆସନ ପଛରେ ରହିଛି।