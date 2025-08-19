ଭାଗ୍ୟ ଦେଲାନି ସାଥ୍‌, ଦିନେ ଟେଲି ଦୁନିଆରେ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍‌, ଛାଡ଼ିଲେ ଅଭିନୟ, ଆଜି ମୁଲିଆଣି ଜୀବନ…

ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦିନେ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରେ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍‌। ଘରେ ଘରେ ଥିଲେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ସରଳ ଅଭିନୟ ଯେମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିଥିଲେ।

ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସିନ୍ଦୁର ପୁରା ଗାଁ ମହିଳା କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପୁରା ସତେଜ। ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଠାତ

କେଉଁଆଡେ ହୋଇଗଲେ ଗାଏବ। ଏବେ ସମୟ ଏମିତି ବୁଲିଲା ମୁଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍‌। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରତନ ରାଜପୁତଙ୍କ ଚେହେରା ଟିଭି ପରଦାରେ ସବୁଠାରୁ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା।

‘ଆଗଲେ ଜନମ ମୋହେ ବିଟିଆ ହି କିଜୋ’ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଧାରାବାହିକ ସହିତ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସରଳତା, ଭାବପ୍ରବଣ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପରଦାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା।

‘ରାଧା କି ବେଟିଆନ୍‌’ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲା। ଯାହା ଗ୍ଲାମରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ବରଂ ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ରତନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ

ରତନ ରାଜପୁତଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆଗକୁ ବେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ‘ରାଧା କି ବେଟିଆନ୍‌’, ‘ସନ୍ତୋଷୀ ମା’, ‘ମହାଭାରତ’ ଭଳି ଶୋ’ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା।

ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ‘ରତନ କା ସ୍ୱୟଂବର’ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ହଠାତ ଅଟକିଗଲା।

ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ରତନ ଅଭିନୟରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଜଣା ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠାରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ।

ସେଠାରେ ସେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାଟିରେ ହାତ ରଖିଥିଲେ, ଚୁଲିରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।

ରତନ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିଲେ

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭ୍ଲଗିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଗାଁର ସରଳତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ।

ସେ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର କଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାର ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ।

ସେ ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ବିତାଉଥିଲେ।

ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଜୀବନର କଥା ଶିଖୁଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଥର ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ

୨୦୨୪ ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ, ରତନ ଅଟୋଇମ୍ମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲେ।

ସେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଆଲୋକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ଆଲୋକ ସହ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା।

ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆହୁରି ନିରାଶ କରିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ

ଆଜି ରତନ ରାଜପୁତ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ଦୂରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳିରେ, ସେ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି!

ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା… ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭକାମନା।’ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ।

