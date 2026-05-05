ଏମିତି ବି କ’ଣ ସମ୍ଭବ.. ମା’ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଯମଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ବାପା ଅଲଗା, କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ହାତ
Twin Sister: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ଦୁଇ ଯମଜ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ମା’ର ଗର୍ଭରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଦୂରତାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି… କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ଅଲଗା! ଏହା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପରି ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା । ବ୍ରିଟେନରେ, ଏକ ସାଧାରଣ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏକ ୪୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେବଳ ପରିବାରର କାହାଣୀ ବଦଳିନି ବରଂ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଜୈବିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
୨୦୨୨ରେ ହେଲା ଖୁଲାସା
ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମିଶେଲ ଓସବୋର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲଭିନିଆ ଓସବୋର୍ଣ୍ଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ଲଭିନିଆ ନିଜର DNA ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ମିଶେଲ ଏବଂ ଲଭିନିଆ ଯମଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଏକ ନୁହନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମା’ର ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସାବତ ଭଉଣୀ ।
ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ କଣ?
୪୯ ବର୍ଷୀୟ ମିଶେଲ ଏବଂ ଲଭିନିଆଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏକ ବିରଳ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ‘ହେଟେରୋପ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ସୁପରଫେକୁଣ୍ଡେସନ୍’ (Heteropaternal Superfecundation) କୁହାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ମାସିକ ଋତୁଚକ୍ରରେ ଏକାଧିକ ଅଣ୍ଡା ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯଦି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏକାଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସେହି ପୃଥକ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ମିଶେଲ ଏବଂ ଲଭିନିଆ ଯମଜ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାବତ ଭଉଣୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ମାତ୍ର ୨୦ରୁ କମ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଯମଜ ସନ୍ତାନ DNA ଟେଷ୍ଟ ନକରନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ।