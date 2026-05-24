ଟ୍ଵିଶା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ହେବ ପୁନର୍ବାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ପହଞ୍ଚିଲେ AIIMS ଟିମ୍
Twisha Sharma Case: ଦେଶର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ ଦେହର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ (Autopsy) କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସହ ଭୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ପୂରା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହ ହେବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତଦେହର ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋପାଳ ଏମ୍ସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଶୁଣାଣୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଏହି ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହେବ।
ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ/ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୭ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଫେରାର ଥିବା ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାହା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
ମାମଲାରେ ସମର୍ଥଙ୍କ ମାଆ ତଥା ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ଶାଶୁ ଗିରିବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥଙ୍କ ଓକିଲାତି ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ସନ୍ଦେହଘେରରେ ମୃତ୍ୟୁ: ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ମେ’ ୧୨ ତାରିଖରେ ଭୋପାଳର କଟାରା ହିଲ୍ସ ସ୍ଥିତ ଶାଶୁଘର ବାସଭବନରୁ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି।
ଟ୍ୱିଶାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂ ଏବଂ ଶାଶୁ ଗିରିବାଲା ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।