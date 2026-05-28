ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି… ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ, ଗିରଫ ହେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶାଶୁ ଗିରିବାଳା!

କୋର୍ଟ କହିଲେ ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭୋପାଳରେ ଘଟିଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶାଶୁ ଗିରିବାଲା ସିଂହ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଦେବନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ଯଥେଷ୍ଟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଗର୍ଭପାତ ସମ୍ପର୍କରେ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗମ୍ଭୀର।

ମୃତକଙ୍କ ବାପା ନବନିଧି ଶର୍ମା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସିବିଆଇ ସହିତ ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ; ଶୁଣାଣି ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା: ପ୍ରଥମଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବଂ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମୃତକଙ୍କ ବାପା ନବନିଧି ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।

ଉଭୟ ଆବେଦନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ଥିଲା ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନକୁ ବାତିଲ କରିବା।

ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ସିବିଆଇ ମାମଲାର ଏକ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

ସିବିଆଇ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋଲିସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୫ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ଏକ ନୂତନ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।

ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନିଆ ନଯିବାରୁ, କୋର୍ଟ ସିବିଆଇକୁ ମାମଲାରେ ଏକ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ମାମଲାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିଥିଲେ, କାରଣ ବିବାଦ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୋପାଳର ଦଶମ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ତ୍ଵିଶା ଶର୍ମା ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫ରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମର୍ଥ ସିଂହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୧୨ ମଇ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ଭୋପାଳ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ଗିରିବାଳା ସିଂହ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

