Twitter ୟୁଜରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା… ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ୟୁଜର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେଣି ଯୁବପିଢୀ । Youtube ଏବଂ Instagram ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ୟୁଜରମାନେ ମୋଟା ଆକାରର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ‘Twitter(X)’ । ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରି ଟ୍ୱିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଳହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ୱିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ସହିତ Ads Revenue ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଏହି ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ୍ସ ବା ଟ୍ୱିଟର । ତେବେ ଏଥିରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରିଲ୍ସ ବା ଭିଡିଓ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କୌଣସି ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟକୁ ୧୫ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଗଲେ, ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ୟୁଜର । ତେବେ ଟ୍ୱିଟରର ମନିଟାଇଜେସନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏଲନ ମସ୍କ । ତେବେ ଗତ ମାସରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରିଭେନ୍ୟୁ ସେୟାରିଙ୍ଗ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାର କିଛି ଅଂଶ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ୟୁଜର ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇସାରିଛନ୍ତି ।

Got a little surprise from Elon today – my first Twitter payout.

Pretty cool to see creators being rewarded.

Good move. Maybe likes are cash after all? pic.twitter.com/7XIRBc5oJa

— Kieran Drew (@ItsKieranDrew) August 8, 2023