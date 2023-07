Twitter Down Again: ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର । ଟ୍ୱିଟର ପୁଣି ଥରେ ଡାଉନ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ‘can not retrieve tweets’ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆଉ କିଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ‘something went wrong’ ଓ ‘rate limit exceeded’ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର ପୁଣି ଥରେ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏନେଇ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଟ୍ୱିଟର ଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମେ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ୟୁଜର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ । ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଟ୍ୱିଟର ଆଉଟେଜକୁ ୩୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା । ଏହି ଆଉଟେଜ କାରଣରୁ ଟ୍ୱିଟ ୟୁଜର୍ସ ଡେସ୍କଟପରୁ ନିଜର ଆପ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଁ ପୁନର୍ବାର ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

Feels like Twitter is down…

Its showing me like this.

Anyone facing the same problem? #TwitterDown #TwitterIsDead #Elonmusk #TwitterLimits pic.twitter.com/jSBp0U7RqP

— Pratham  (@Pratham7340) July 16, 2023