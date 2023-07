‘Rate Limit Exceeded’କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏବେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଟ୍ୱିଟରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡିତ ଏକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୟୁଜରମାନେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୟୁଜରମାନେ କୌଣସି ଟ୍ୱିଟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।

BREAKING: Twitter is experiencing sporadic issues for some users internationally: 'RATE LIMIT EXCEEDED' – NetBlocks pic.twitter.com/w3mIORdokh — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 1, 2023

ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ରେଟ୍ ଲିମିଟ ଏକ୍ସିଡେଡ’ର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳୁଥିବା କିଛି ୟୁଜର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଜରମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବା ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଟ୍ୱିଟ କିମ୍ବା ଫଲୋ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହା କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ୟୁଜରଙ୍କ ସହ ଘଟିନାହିଁ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ୟୁଜର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁଜରମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।

Has anyone seen this before on Twitter? “Rate limit exceeded” pic.twitter.com/F57K38alrV — Matt Williams (@Ma11Williams) July 1, 2023

are u kidding me… rate limit exceeded at the notification center is fine but this???? pic.twitter.com/adkI8u22GS — lala (@njaeminland) July 1, 2023