ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ରଜୌରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ଯବାନ ସହିଦ, ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ୪ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ରଜୌରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସହୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିସ୍ପୋରଣରେ ଦୁଇ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେନା ଏକ ବୟାନ୍‌ରେ କହିଛି ଯେ, ରଜୌରୀ ସେକ୍ଟରର କାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା ଦଳ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭଟା ଧୁରିଆନ୍ର ଟୋଟା ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସେନା ଟ୍ରକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲା । କାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଘଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କମାନେ ଲୁଚି ରହିଥବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

During the joint operation, in the Kandi Forest in the Rajouri, the terrorists triggered an explosive device in retaliation. The Army team has suffered two fatal casualties with injuries to four more soldiers including an officer. Additional teams from the vicinity have been…

— ANI (@ANI) May 5, 2023