ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ମାଡ଼; ୨ ଯବାନ ସହିଦ

ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ମାଡ଼; ୨ ଯବାନ ସହିଦ
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବିଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ
ଇମ୍ଫାଲ: ମଣିପୁରର ଉଖରୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଉଖରୁଲଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୭ କିଲୋମିଟର ଦୂର ନୁଙ୍ଗଶାଙ୍ଗ ଖୋଙ୍ଗ ଦେଇ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅଫିସର ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ ଓ ରାଇଫଲମ୍ୟାନ ସିଏମ ସିଂହ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବିଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଏକ କନଭୟ ନିୟମିତ ଗତିବିଧିରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ଆଇଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା’ପରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଚାଳନା ହେଲା।
ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।