‘ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି’, ଚାଇନାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ହର୍ମୁଜ୍ ରୁ ଜାହାଜ ଫେରାଇଦେଲା ଇରାନ; କ’ଣ ଇରାନର ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲାନ?
ଇରାନ ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇଦେଲା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର (୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ଜାହାଜକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ତେହେରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଆସିଛି ଯେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସମୁଦ୍ରପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ (IRGC) କହିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଦେଇ ଯିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଇରାନ ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇଦେଲା: ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ (WSJ) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଚୀନ୍ ଜାହାଜ, CSCL ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ CSCL ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର, ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଦର ଆବାସ ନିକଟସ୍ଥ ଲାରାକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଫେରିଯାଇଥିଲା।
ନୌର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ତିନୋଟି କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦରରୁ ଜାହାଜକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନ କେଉଁ ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି: WSJ ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ କେବଳ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ, କାର, ପୋଷାକ ଏବଂ ଔଷଧ ଭଳି କିଛି ଚୟନିତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରୁଥିବା କିଛି ଜାହାଜକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଳମ୍ବ ପରେ ନିକଟରେ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟ୍ଜ ଇରାନ ଉପରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟାଗନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ୧୦,୦୦୦ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥଳ ସେନା ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଏହା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଉ ତିନି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁଠିକି ଇରାନ ଏହାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଚୀନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରେ।