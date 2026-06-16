ଦୁଇଟି ଟ୍ରଲର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା, ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ୨ ଡ୍ରାଇଭର
ଦୁଇଟି ଟ୍ରେଲର (ବଡ଼ ଟ୍ରକ) ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାଇନ୍ତରା ନିକଟସ୍ଥ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଦୁଇଟି ୧୮ ଚକିଆ ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଟ୍ରଲର ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲର ରାସ୍ତାର ଡିଭାଇଡର ଭାଙ୍ଗି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରଲରକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିରେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ହିଁ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ (ଜୀବନ୍ତା ଜଳିଯାଇଥିଲେ)।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭସ୍ମା ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୃତ ଚାଳକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।