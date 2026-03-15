୨ ଏକ୍ସ ଓ୍ୱାଇଫ୍, ୩ ଛୁଆ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ୬୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ଆମିର ଖାନ, ପାଖରେ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ

ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବଲିଉଡର “ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ” ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନ ଗତକାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ, ଆମିର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିନଥିଲେ; ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଏବଂ କିଛି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇରଫାନ ପଠାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଇରଫାନ ହିଁ ଆମିରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ।

ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଜନ୍ମଦିନର ଭିଡିଓଟି ଆମିରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ – ଅର୍ଥାତ୍ ଇରା ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ – ନୁପୁର ଶିଖରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ।

ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି ଇରଫାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମିର ଭାଇଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଇରା ତାଙ୍କ ଆଗତ୍ସୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସଚେତନତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।”

ଇରଫାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଫା ବେଗ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇରଫାନ ଆମିର ଖାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ପୂରା ପରିବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ:

ଆମିର ଖାନଙ୍କ ୬୧ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାର ଆନନ୍ଦର ଅବସରକୁ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆମିରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ – ରୀନା ଦତ୍ତା ଏବଂ କିରଣ ରାଓ – ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମିରଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମିରଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନ – ଆଜାଦ ଖାନ ରାଓ, ଇରା ଖାନ ଏବଂ ଜୁନୈଦ ଖାନ – ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମିର ଖାନ:

ଆଜିକାଲି ଆମିର ଖାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୁନୈଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ଏକ ଦିନ”ର ପ୍ରମୋସନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଆମିର ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ଫିଲ୍ମ “ଲାହୋର ୧୯୪୭”କୁ ନେଇ ଶିରୋନାମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସନି ଦେଓଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମିର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

