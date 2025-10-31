ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜୋତା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ନୋବେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମଜାଦାର୍ କାହାଣୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜୋତାକୁ ମିଳିଛି ନୋବେଲ । କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନା ..। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ । ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜୋତା ଭାରତକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତି କରିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକଙ୍କର । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଜୋତା ଉପରେ ଏପରି ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମ୍ମାନ । ଯାହା ସେହି ଗବେଷଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ହସାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଘଟଣାକ୍ରମ: କାହାଣୀଟି ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ନାଦର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର । ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗର ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ବିକାଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସାର୍ଥକ ମିତ୍ତଲ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ସାର୍ଥକ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଥିଲେ ଯେ, କିପରି କରିଡରରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଜୋତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟକର କରୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ଏକ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ, ଜୋତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ କି?
ଗବେଷଣା: ସେହି ଦୁଇଜଣ ୧୪୯ ଜଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୮୦% ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଜୋତା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଜୋତା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଯେପରିକି, ଚା’ପତି ମିଶାଇବା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ସିଞ୍ଚନ କରିବା କିମ୍ବା ଡିଓ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ ଥିଲା।
ଗବେଷଣାର ସତ୍ୟତା: ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜୋତା ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କାଇଟୋକୋକସ୍ ସେଡେଣ୍ଟାରିଅସ୍ ନାମକ ଏକ ଜୀବାଣୁ। ଏହା ସେହି ଜୀବାଣୁ ଯାହା ଝାଳ ଏବଂ ଓଦା ଜୋତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ । ଏଥିରେ କେବଳ ଜୋତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ UVC ଆଲୋକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୋତାରୁ ଜୀବାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ।
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର: ଏହି ଗବେଷଣା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ Ig ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର କମିଟି ବିକାଶ ଏବଂ ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ବିଜେତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର Smelly Shoe ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ।
ଇଗ୍ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର: ଇଗ୍ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାରକୁ ମଜାଦାର କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗୀ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, “ପ୍ରଥମେ ହସାନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଚିନ୍ତା କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।” ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଆମେରିକା)ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଯାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ।