୩୩ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ୨ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ
ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
ବଲାଙ୍ଗୀର: ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୩୩ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବରଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ତୁଷୁରା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କାର୍ରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ୩୩ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଟକ ଥିବା ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍. ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇତକ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏସଟିଏଫ୍ ଗତ ମାସେ ହେବ ଗୁପ୍ତରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ଅଭିଯାନରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖବର ପାଇ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନେଟୱର୍କର ଚେର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଜାଗାରେ କେତେକ ଲୋକ ମିଶି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗତ ମାସେ ହେବ ନଜର ରଖିଥିଲୁ। ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ ଆଠଗଡ଼ ପାଖ ଏକ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଅଧା ଖଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଗଞ୍ଜେଇତକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ନୋଟ୍ର ବାକି ଅଧକ ଥିଲା।”
“ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ବାସା ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ମାଫିଆ ଉପରେ ବି ଆମେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ର ଆଉ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚଲାଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ର଼୍ୟାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିଲେ,” ବୋଲି ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।