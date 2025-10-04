(Viral Video)ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ୨ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଜଗର ଭିଡ଼ିଓ ; ଲୋକ ଦେଖି ଛାନିଆ , ଆଗକୁ ଘଟିବ କି…

(Viral Video)ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ୨ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଜଗର ଭିଡ଼ିଓ ; ଲୋକ ଦେଖି ଛାନିଆ , ଆଗକୁ ଘଟିବ କି…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି ଯେ ଏହି ସାପଟି ପ୍ରକୃତରେ କି AI ସାହାଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇଦିଏ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଦିଏ, ଏବଂ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପ୍ରାଣୀର ହିଂସ୍ର ରୂପ ଦେଖୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଦେଖୁ ଯାହା ଆମ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର।
ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି , ଯେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଜଗର ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ସାପକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ନା AI ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏକ ଅଜଗର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂମିରେ ଚାଲୁଛି । ଏହାର ମୁହଁ ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ସାପ ପରି ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସାପମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଏକ ବିରଳ ଜୈବିକ ବିକୃତି, ଯାହାକୁ ବାଇସେଫାଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି, ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି।
कुदरत का करिश्मा देखें।
अभी तक हमलोग बिना पूंछ वाला सांप को दो मुंह वाला सांप समझते थे । या बताया जाता था।
लेकिन इस सांप को देखे एक ही तरफ़ दोनों मुंह है।
इस सांप का नाम पाइथन (two-headed python) है,
जो मूल रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, pic.twitter.com/4judqqWzHh
ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ:
ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ @jamil2832 ୟୁଜରନେମ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଞ୍ଜହୀନ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଏହି ସାପକୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇଥନ କୁହାଯାଏ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା।”
ଏହି ୨୮ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓଟି ୧୩ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତ, ଏହା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି,” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।” କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହା ଏକ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ସାପ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।